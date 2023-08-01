В Липецкой области перевернулась цистерна с 27 тоннами битума

На место происшествия выехали спецслужбы

ТАСС, 1 августа. Грузовик с цистерной, в которой находилось около 27 тонн битума, перевернулся в селе Замартынье Липецкой области. Битум вылился на землю, на место ЧП выехали представители специальных служб, сообщила во вторник в своем Telegram-канале пресс-служба прокуратуры по региону.

"В селе Замартынье Добровского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого грузовой автомобиль перевернулся и оказался в кювете. В его цистерне перевозилось около 27 тонн битума, который разлился по прилегающей территории. На место происшествия выехали спецслужбы, помощник прокурора Добровского района", - говорится в сообщении.

"В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка причиненного окружающей среде ущерба и приняты меры по его возмещению и устранению", - сообщила пресс-служба ведомства.

Попадание в организм паров битума в больших дозах способно вызывать поражение глаз, кожи, дыхательной системы, головокружение, мутагенное и канцерогенное действие. При разливе образует плотный вязкий слой, не растворимый в воде.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Липецкой области, по предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля Iveco мужчина не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание. По данным полиции, в ДТП нет пострадавших.