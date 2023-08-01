В Алма-Ате произошел пожар в многоэтажке

В больницы доставлен 31 человек

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Медики доставили в больницы Алма-Аты 31 человека после произошедшего в многоэтажном доме пожара. Об этом сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.

По информации МЧС, в 16-этажном здании произошло возгорание электрических кабелей на всех его этажах. Спасатели эвакуировали более 250 человек. Несколько жильцов дома выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.

"По состоянию на 18:30 [15:30 мск] в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 - дети", - говорится в сообщении управления.

В МЧС заявили о ликвидации пожара.