1 августа, 14:53

В Алма-Ате произошел пожар в многоэтажке

© МЧС Республики Казахстан/ ТАСС

В больницы доставлен 31 человек

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Медики доставили в больницы Алма-Аты 31 человека после произошедшего в многоэтажном доме пожара. Об этом сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения мегаполиса.

По информации МЧС, в 16-этажном здании произошло возгорание электрических кабелей на всех его этажах. Спасатели эвакуировали более 250 человек. Несколько жильцов дома выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы.

"По состоянию на 18:30 [15:30 мск] в стационары города в результате возгорания в микрорайоне Алатауского района доставлен 31 человек, из них 16 - дети", - говорится в сообщении управления.

В МЧС заявили о ликвидации пожара. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
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