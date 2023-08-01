В Удмуртии суд на 30 суток приостановил деятельность по эксплуатации пищеблока в лагере

Представитель предприятия признал вину

ТАСС, 1 августа. Воткинский районный суд в Удмуртии на 30 суток приостановил деятельность по эксплуатации пищеблока в детском оздоровительном лагере "Юность", где ранее зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

"Суд признал МУП ТОП "Поиск" (организатор питания в лагере) виновным в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации помещения пищеблока на срок 30 суток, запретил МУП ТОП "Поиск" деятельность по эксплуатации помещения пищеблока на срок 30 суток", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что МУП признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах). В суде представитель предприятия вину признал, сейчас часть нарушений технологического процесса, по его словам, устранена.

Вспышка острой кишечной инфекции произошла в лагере в Воткинском районе Удмуртии в конце июля. Следователи возбудили уголовное дело. Всего в Воткинскую городскую больницу были госпитализированы 17 детей, ко вторнику их всех выписали из медучреждения.