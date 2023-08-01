Юристы сенатора от Запорожья изучают решение суда Украины об изъятии его имущества

По словам Дмитрия Вороны, речь идет, в частности, об имуществе, принадлежащем его жене

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Юристы сенатора от Запорожской области Дмитрия Вороны занимаются вопросами, связанными с незаконным решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины о конфискации его имущества. Как заявил ТАСС сенатор, при этом у него нет никаких иллюзий, он не рассчитывает на правосудие.

В Минюсте Украины ранее сообщили, что ВАКС взыскал в доход государства имущество Вороны. В министерстве уточнили, что суд в этом случае руководствовался законом о санкциях.

"Естественно, что я не реагирую на абсолютно незаконные решения очередные. Адвокаты занимаются юридическими процедурами. Но рассчитывать на какую-то правовую, корректную позицию, к сожалению, не приходится, потому что здесь больше политики, чем права. Максимально пытаются сделать что-то для того, чтобы уязвить, сделать побольнее и отыгрываются таким образом на женщинах и детях. Это, в принципе, все, на что они способны", - сказал Ворона, комментируя решение суда.

По словам сенатора, речь идет об имуществе, которое принадлежит его жене, а также об имущество, которое он получил по наследству от матери после ее смерти. "Люди пытаются заниматься абсолютной ерундой. Там, где может быть правовой беспредел, там и эти товарищи. Никаких иллюзий, ожиданий правосудия или чего-либо подобного здесь нет", - заключил парламентарий.

По данным Министерства юстиции Украины, в пользу государства конфискованы несколько квартир и земельных участков, а также автомобили, якобы принадлежащие российскому сенатору. При этом ВАКС отказался изымать имущество, принадлежащее, по данным украинских властей, его супруге. Минюст, как сообщается, готовится оспорить это решение.

Уроженец Донецка Ворона с октября 2020 года по февраль 2022 года возглавлял Корпорацию развития Крыма. После стал советником главы республики Сергея Аксенова. В декабре прошлого года назначен представителем исполнительной власти Запорожской области в Совете Федерации. 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на десять лет против российских сенаторов от новых регионов, в том числе против Вороны. Они, в частности, предусматривают блокирование и арест активов и имущества.