1 августа, 15:28

В Чувашии в ДТП с двумя легковыми автомобилями пострадали женщина с ребенком

Их доставили в больницу

ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Женщина и ее десятимесячная дочь пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном МВД по республике.

"1 августа около 09:30 мск на улице Гагарина в Алатыре произошла авария с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2112, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz под управлением 19-летнего молодого человека. В аварии травмы получили 26-летняя пассажирка отечественного автомобиля и ее десятимесячная дочь", - уточнили в ведомстве.

По данным полиции, ребенок находился в детском удерживающем устройстве. Пострадавших доставили в больницу. Проводится расследование. 

Теги:
РоссияЧувашия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация