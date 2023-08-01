На юге Японии из-за тайфуна остались без света 170 тыс. домов

По сведениям телеканала NHK, один человек пострадал из-за последствий непогоды

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Около 170 тыс. домов на юге Японии остались без света из-за обрыва линий электропередачи, вызванного шквальным ветром тайфуна "Канун", продвигающегося по направлению к префектуре Окинава. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, один человек пострадал из-за последствий непогоды. Отменено более 500 авиарейсов, ожидается, что тайфун приведет к перебоям в воздушном и железнодорожном сообщении в среду, когда "Канун" достигнет территории Окинавы.

По прогнозам синоптиков, в этой префектуре в ближайшие сутки может выпасть порядка 200 мм осадков.