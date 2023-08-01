1 августа, 15:32,
обновлено 1 августа, 15:55

Губернатор Севастополя сообщил, что в районе Кара-Кобы сбили БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

На земле произошел подрыв, пожарные приступили к тушению

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Беспилотник был сбит в районе Кара-Кобы Севастополя, согласно предварительным данным, на земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"В районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит БПЛА. На земле произошел подрыв, загорелись трава и кустарники. Пожарные расчеты уже на месте, приступили к тушению возгорания", - написал он.

Развожаев также попросил жителей города доверять только официальной информации.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Так, в июле была отражена атака вражеских БПЛА на Севастополь над морем в районе мыса Херсонес, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы. В результате были сбиты над морем один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде. Затем глава Севастополя сообщил о девятом сбитом беспилотнике, а после еще один был подавлен РЭБ на внешнем рейде. Позднее силы РЭБ подавили беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС. В результате атак никто не пострадал. 

Теги:
РоссияКрымРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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