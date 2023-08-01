В горах Северной Осетии начали операцию по спасению иностранного туриста с травмой ноги

На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей из семи человек

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 августа. /ТАСС/. Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России начали операцию по спасению иностранного туриста с травмой ноги на горе Казбек. Об этом сообщили в ГУ МЧС по республике.

"Спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России начали поисково-спасательную операцию на горе Казбек. Сегодня от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте около 3 500 м ими найден иностранный турист с травмой ноги", - говорится в сообщении.

На помощь пострадавшему выдвинулась группа спасателей из семи человек.

При благоприятных погодных условиях в операции будет задействована авиация МЧС России.

Завтра на 07:00 запланировано прибытие вертолета МИ-8 из Минеральных Вод.