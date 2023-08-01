1 августа, 15:55

На Филиппинах пропал самолет Cessna с двумя пассажирами на борту

Связь с ним была потеряна на высоте 2,2 км, при этом сигнал бедствия никто не подавал

БАНГКОК, 1 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет Cessna с двумя пассажирами на борту пропал без вести на Филиппинах. Об этом сообщил телеканал ABS-CBN News.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, самолет вылетел из аэропорта города Лаоаг в провинции Северный Илокос. Связь с ним была потеряна на высоте 7,5 тыс. футов (2,2 км), при этом сигнал бедствия никто из находившихся на борту людей не подавал.

Непогода на Филиппинах с выпадением обильных осадков помешала провести поисково-спасательную операцию с применением вертолета. Поиски пропавшего самолета продолжатся в среду. Авиационные власти страны приступили к расследованию инцидента. 

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Филиппины
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