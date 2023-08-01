Жителя Тульской области осудили на 4,5 года за связь с иностранной организацией

Его также обвинили в пяти эпизодах вандализма

ТУЛА, 1 августа. /ТАСС/. Тульский областной суд признал виновным жителя региона в сотрудничестве с иностранной организацией и пяти эпизодах вандализма, в том числе попытках поджечь баннеры, связанные с проведением специальной военной операции. Его приговорили к 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тульской области и управления судебного департамента в регионе.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний ему окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Отмечено, что мужчину признали виновным в совершении одного преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией), и пяти преступлений по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Установлено, что он установил и поддерживал сотрудничество с представителем иностранной организации для оказания содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ. С августа по ноябрь 2022 года мужчина наносил краской надписи антивоенного характера на стены и здания военных комиссариатов в Алексинском и Дубенском районах, Пенсионного фонда и администрации города Алексина. "Гражданин также пытался поджечь баннеры, связанные с проведением спецоперации", - добавили в пресс-службе.