Напавшим на консульство Швеции на западе Турции оказался психически неуравновешенный

Портал Mynet ранее сообщил, что нападение было совершено на консульство в Измире

АНКАРА, 1 августа. /ТАСС/. Атаковавший консульство Швеции на западе Турции оказался психически неуравновешенным, начато расследование преступления.

"В районе Конак 1 августа примерно в 12:45 (совпадает с мск - прим. ТАСС) в результате вооруженного нападения психически неуравновешенного человека был ранен наш гражданин, которого доставили на лечение в больницу Тепечик. Нападавший задержан с орудием преступления, начато расследование", - говорится в заявлении провинции Измир.

Ранее новостной портал Mynet сообщил, что нападение было совершено на консульство Швеции в Измире. Телеканал Habertürk отмечает, что речь идет о почетном консульстве.