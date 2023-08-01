В Дагестане в ДТП погибли три человека

Еще один человек пострадал

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП в Хасавюртовском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге Хасавюрт - Гребенская, в Хасавюртовском районе, местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением жителя Хасавюртовского района. В результате ДТП водители обоих транспортных средств и пассажир ВАЗ-2106, также проживавший в Хасавюртовском районе, скончались от полученных тяжких телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 25-летняя девушка, второй пассажир ВАЗ-2106, госпитализирована с различными травмами.

По факту собран материал для принятия процессуального решения.