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В диверсии на Красноярской железной дороге подозревают троих несовершеннолетних

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Троих несовершеннолетних подозревают в поджоге двух релейных шкафов на Красноярской железной дороге. Возбуждено уголовное дело по факту диверсии, говорится в сообщении Восточного межрегионального управления следственного управления на транспорте СК РФ.

"30 июля 2023 года трое несовершеннолетних, действуя по заданию неустановленного лица, совершили поджог двух релейных шкафов на перегоне станций Шушь-Шарыпово, расположенных в городе Шарыпово Красноярского края", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия). Несовершеннолетним предъявлено обвинение. Действия подростков были пресечены сотрудниками УФСБ.

Ранее Красноярская железная дорога сообщала о поджоге двух шкафов на станции Шарыпово. На движение поездов ситуация не повлияла. 

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