В Пермском крае ликвидировали пожар в Закамском лесничестве

Тушение осложняли порывы ветра, труднодоступная местность и плотный слой лесной подстилки

ТАСС, 1 августа. Спасатели ликвидировали возникший 29 июля в Пермском крае лесной пожар в Закамском лесничестве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

"Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Очаг лесного пожара в Закамском лесничестве обнаружили вечером 29 июля на площади 1,9 га. Тушение осложняли порывы ветра, труднодоступная местность и плотный слой лесной подстилки. 31 июля пожар удалось локализовать на площади 84 га. В пресс-службе отмечали, что по результатам проведенных исследований в отобранных пробах качество воздуха соответствовало гигиеническим нормативам.