1 августа, 16:56

В здании болгарского шахтерского предприятия обнаружили сейф с тротиловыми шашками

Представители специальных служб вывезли находку в безопасное место

СОФИЯ, 1 августа. /ТАСС/. Тротиловые шашки были обнаружены в сейфе в секретном помещении в здании дирекции шахтерского предприятия в городе Перник в Болгарии.

Как сообщил губернатор области Перник Людмил Веселинов телеканалу Nova, тротиловые шашки без взрывателей и старые пиротехнические изделия были найдены строителями в запечатанном в 1957 году металлическом сейфе, который находился в помещении с ограниченным доступом.

После обнаружения опасной находки в здании был проведена срочная эвакуация, а район был оцеплен. Представители специальных служб вывезли находку в безопасное место. Расследование обстоятельств происшествия продолжается. 

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Болгария
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