В Москве задержали подозреваемых в участии в деятельности экстремистской организации

В настоящее время фигуранты доставлены в подразделение СК для проведения необходимых следственных действий

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремистской организации, задержаны в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Следственным управлением по Юго-Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК РФ (организация и участие в деятельности экстремистской организации)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2020 году группа лиц организовала на территории Юго-Западного административного округа Москвы работу запрещенной на территории РФ международной религиозной экстремистской организации. Собрания проходили в период с сентября 2020 года по март 2022-го в квартирах, расположенных в различных районах столицы, где участники организации изучали экстремистскую литературу.

"Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета и сотрудников оперативных служб при силовой поддержке Росгвардии установлены и задержаны двое мужчин, подозреваемые в организации и участии в деятельности экстремистской организации. В настоящее время фигуранты доставлены в подразделение ведомства для проведения необходимых следственных действий", - заключили в СК.