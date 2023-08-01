На большей части территории Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены звучали в течение 45 минут

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Киеве и 11 областях южной, северной и центральной частей Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены звучат в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Сирены звучали в течение 45 минут. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее воздушная тревога трижды за день объявлялась во всех регионах страны.

В новость были внесены изменения (20:40 мск) - добавлена новая информация.