1 августа, 17:23

В Алма-Ате в результате пожара в многоэтажке умерла женщина

МЧС Республики Казахстан/ ТАСС
© МЧС Республики Казахстан/ ТАСС

Пострадали 43 человека

АЛМА-АТА, 1 августа. /ТАСС/. Женщина умерла от полученных травм после произошедшего в Алма-Ате пожара в многоэтажном доме. Об этом сообщила пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

"При возгорании в микрорайоне Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 бригад интенсивной терапии. Всего пострадавших - 43 человека. Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из числа пострадавших четверо детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, еще четверо после оказания медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение, родители трех детей отказались от госпитализации.

"12 взрослых пациентов доставлены в городские многопрофильные стационары, из них 5 человек госпитализированы, остальные после оказания необходимой экстренной медицинской помощи отправлены на амбулаторное наблюдение. Состояние остальных стабильное", - пояснили в управлении.

По информации МЧС, в 16-этажном здании произошло возгорание электрических кабелей на всех его этажах. Несколько жильцов дома выпрыгнули из окон на растянутые внизу ковры и матрасы. 

Теги:
Казахстан
© Информационное агентство ТАСС
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