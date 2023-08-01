Развожаев сообщил, что возгорание травы после падения БПЛА в районе Кара-Кобы потушили

По словам главы Севастополя, беспилотник был заглушен РЭБ и сдетонировал на земле

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 августа. /ТАСС/. Возгорание травы после падения беспилотника в районе Кара-Кобы в Севастополе оперативно потушено, он был заглушен РЭБ и сдетонировал на земле.

Никаких последствий нет, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

"Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушен РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле. Как видите, никаких последствий нет, возгорание в поле пожарные расчеты оперативно потушили. Спасибо всем оперативным службам за четкие и слаженные действия", - написал он.