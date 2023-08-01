Число пострадавших при обстреле Горловки выросло до четырех

Мэр города Иван Приходько сообщил, что под прицельным огнем со стороны украинской армии находится поселок Гольмовский в Никитовском районе

ДОНЕЦК, 1 августа. /ТАСС/. Жительница поселка Зайцево на территории Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) получила травмы в результате обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Горловки Иван Приходько.

Ранее в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили о трех пострадавших мирных жителях в поселке Пантелеймоновка в ДНР, в том числе девочке 2010 года рождения.

"В результате обстрела горловского поселка Зайцево <...> ранена мирная горловчанка", - написал Приходько.

Он добавил, что в настоящее время под прицельным огнем со стороны украинской армии находится поселок Гольмовский в Никитовском районе Горловки.