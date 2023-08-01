1 августа, 17:55
Военная операция на Украине

Мэр Новой Каховки сообщил об усилении атак ВСУ дронами после удара по Каховской ГЭС

По словам Владимира Леонтьева, ежедневно украинские военные целенаправленно наносят удары по электросетям и другой гражданской инфраструктуре

НОВАЯ КАХОВКА /Херсонская область/, 1 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили дроновые атаки по Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС мэр города Владимир Леонтьев.

Читайте также
Что известно о прорыве Каховской ГЭС

"Дроновый террор усилился с 6 июня, с момента теракта. Хотят, чтобы мы опустили руки, чтобы народ чувствовал себя так же, как на правом берегу, но у нас-то все работает", - сказал он.

Леонтьев отметил, что ежедневно украинские военные целенаправленно наносят удары по электросетям и другой гражданской инфраструктуре. "Зачем они обстреливают скорые, пожарные, гражданские машины? Мы все для них враги, мы в зоне их досягаемости, им нужно посеять панику, но у них не получается. Мы работаем, не обращаем внимания", - добавил он.

Мэр уточнил, что в городе, несмотря на непрекращающиеся обстрелы, нет нехватки продовольствия, все службы работают в штатном режиме. По его словам, несколько промышленных предприятий готовы к запуску, однако открыть их не получается из-за ситуации с безопасностью. "ВСУ сознательно это делают", - подчеркнул он.

Новая Каховка находится на левом берегу Днепра, в 15-километровой зоне от линии боевого соприкосновения в Херсонской области. Город ежедневно подвергается обстрелам украинских военных. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация