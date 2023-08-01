В Ставрополе задержали женщину за попытку поджога военкомата

Пострадавших и разрушений нет

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Правоохранители задержали женщину, которая пыталась бросить бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Ставрополе. Жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"В Ставрополе сегодня пресекли попытку противоправного действия около здания городского военкомата. Жительница пыталась бросить в него бутылку с зажигательной смесью. <…> Она задержана", - написал Владимиров в Telegram-канале.

По словам губернатора, дежурили сотрудники правоохранительных органов, охрана сработала оперативно.

"По предварительной информации, женщина стала жертвой мошенников. Она испортила жизнь себе и всей своей семье. Правоохранительные органы и все соответствующие службы работают. Все необходимые действия осуществляются", - добавил глава края.