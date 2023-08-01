Под Волгоградом утонули три человека

Среди них есть один ребенок

ВОЛГОГРАД, 1 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе малолетний ребенок, утонули, купаясь на необорудованном пляже в Светлоярском районе Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в Следственном управлении СК России по региону.

"В вечернее время в Светлоярский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по области поступило сообщение о безвестном исчезновении двух мужчин и одного малолетнего ребенка. По предварительным данным, 41-летний мужчина и его 8-летний сын, купаясь на необорудованном пляже в Светлоярском районе, начали тонуть. Увидев тонущих, местный житель попытался их спасти, однако также утонул", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи выехали на место происшествия для осмотра, опроса очевидцев, производства иных процессуальных действий, а также координации работы специальных служб. По результатам организованной проверки будет принято процессуальное решение.