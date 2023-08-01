В Ростовской области в ДТП погиб один человек

Еще четверых госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 августа. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск в Ростовской области. В результате ДТП один человек погиб, четверо, в том числе ребенок, госпитализированы. Об этом сообщили во вторник в отделе пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по региону.

"В 17:10 на 160 км + 800 м автодороги Ростов - Семикаракорск - Волгодонск, водитель 1996 года рождения, управляя Volkswagen Polo, по предварительным данным, при совершении маневра обгона в месте, где это разрешено, допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Sportage под управлением водителя 1993 года рождения. В результате ДТП пассажир Volkswagen Polo скончался на месте ДТП", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что водитель и пассажир Volkswagen Polo, а также водитель Kia Sportage 1993 года рождения и ее несовершеннолетний пассажир-девочка 2012 года рождения доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.