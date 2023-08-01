Наемники из Венгрии, Грузии и Польши бьют из артиллерии по селам Херсонской области

Сотрудник военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Иван Рожанский сообщил, что военные ВСУ бьют хаотично по домам мирных жителей, атакуют дронами гражданские машины

ДНЕПРЯНЫ/КОРСУНКА /Херсонская область/, 1 августа. / ТАСС/. Наемники из Венгрии, Грузии и Польши наносят удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах Херсонской области на левом берегу Днепра. Об этом сообщил ТАСС сотрудник военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Иван Рожанский, сославшись на данные радиоперехватов.

Поселок городского типа Днепряны и село Корсунка административно подчинены этому округу.

"Грузины там находятся, венгры зашли, поляки были. <...> Они все проходят обучения, - сказал он в ответ на вопрос о том, кто воюет на стороне ВСУ на данном направлении. - Хорошо стреляют - лес палят, всю инфраструктуру разбивают".

Рожанский подчеркнул, что военные ВСУ бьют хаотично по домам мирных жителей, атакуют дронами гражданские машины. По его данным, в Днепрянах разрушено порядка 100 домов, в Корсунке их повреждено 750. Однако все службы продолжают работу.

Как передает корреспондент ТАСС, в Корсунке практически не осталось ни одного неповрежденного здания. Часть домов были разрушены либо в результате затопления после удара ВСУ по Каховской ГЭС 6 июня, либо при обстрелах.