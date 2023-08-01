1 августа, 20:31

На российского боксера Осипова завели дело о развращении несовершеннолетних

Чемпиона РФ и СНГ задержали

ТАСС, 1 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении боксера Артура Осипова, его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области.

"По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)", - сказали там.

Собеседник агентства в спортивных кругах подтвердил информацию о задержании боксера.

Осипов - чемпион России и СНГ, мастер спорта РФ. Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом "Черная молния". 

Теги:
РоссияТамбовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация