На российского боксера Осипова завели дело о развращении несовершеннолетних

Чемпиона РФ и СНГ задержали

ТАСС, 1 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении боксера Артура Осипова, его подозревают в совершении развратных действий с несовершеннолетними, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Тамбовской области.

"По предварительной информации, Осипова задержали в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц, не достигших 16-летнего возраста)", - сказали там.

Собеседник агентства в спортивных кругах подтвердил информацию о задержании боксера.

Осипов - чемпион России и СНГ, мастер спорта РФ. Родился в Тамбовской области, выступает в средней и во второй средней весовых категориях под псевдонимом "Черная молния".