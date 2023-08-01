В двух областях Греции после природных пожаров опасными для проживания признали 112 зданий

Еще 102 строения нельзя использовать до проведения ремонта, уточнили в Министерстве по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите

АФИНЫ, 1 августа. /ТАСС/. Греческие специалисты признали опасными для проживания и эксплуатации 112 зданий из 344 проверенных после сильных природных пожаров, которые бушевали в столичной области Аттика и области Коринфия на северо-востоке полуострова Пелопоннес. Об этом сообщило Министерство по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите Греции.

По его данным, основной этап регистрации ущерба в Аттике и Коринфии завершен. "Из 344 домов, которые пострадали во время сильных пожаров, 112 признаны опасными для эксплуатации, 102 здания - временно, до ремонта - непригодными для использования. В 130 строениях можно жить и работать, они нуждаются лишь в мелком ремонте", - говорится в сообщении.

Наиболее крупные лесные пожары в Греции на протяжении почти трех недель аномальной жары были на островах Родос, Корфу (Керкира), Эвбея, в области Магнесия (центральная часть страны), в районах столичной области Аттика и близ городов Лутраки и Коринф в области Коринфия. Работники министерства продолжают проводить оценку ущерба, нанесенного пожарами домам и инфраструктуре на Родосе и в других пострадавших регионах страны.