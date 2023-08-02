Верховный суд проверит законность приговора осужденному за госизмену Ивану Сафронову

Заседание начнется в 10:00 мск

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Верховный суд России рассмотрит кассационную жалобу на приговор бывшему советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, осужденному за госизмену.

Рассмотрение жалобы защиты назначено на 10:00 мск. В связи с секретностью дела слушания пройдут в закрытом судебном заседании.

Мосгорсуд ранее признал на тот момент советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова виновным в государственной измене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима. Сторона защиты обжаловала решение суда, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменения.

Мосгорсуд также приговорил к 13 годам и 3 месяцам колонии политолога Демури Воронина, который проходил по одному из эпизодов дела Сафронова. Как ранее рассказал ТАСС адвокат Сафронова Иван Павлов (признан в РФ иноагентом), по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии. По мнению ФСБ, переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии.

Политолог был арестован феврале 2021 года по обвинению в государственной измене. С его консалтинговым агентством сотрудничали несколько десятков российских политологов и журналистов. По некоторым данным, после задержания он дал признательные показания, которые легли в основу одного из эпизодов дела Сафронова.