Между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задержали авиарейсы из-за тумана

Ожидается, что самолеты смогут отправиться во второй половине дня 2 августа

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Авиарейсы на прилет и на вылет между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задержаны более чем на сутки, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы задержаны по метеоусловиям", - отметили там.

По информации аэропорта, днем 1 августа самолет до Южно-Курильска вылетел из Южно-Сахалинска с пассажирами на борту. Однако из-за сильной туманности ему пришлось сделать несколько кругов над Кунаширом и вернуться. Рейсы из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск также не отправлялись. В случае улучшения погодных условий на Кунашире самолет до Южно-Курильска сможет отправиться во второй половине дня 2 августа.

Остальные рейсы в аэропорту выполняются по расписанию.

Сейчас в Южно-Курильске облачно, осадков и ветра нет. Температура воздуха в дневное время поднимется до плюс 27 градусов. На Сахалине также облачно, температура воздуха днем - плюс 30 градусов.