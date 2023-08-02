На юге Японии из-за тайфуна погиб один человек

Еще минимум пять человек пострадали

ТОКИО, 2 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 213 тыс. домов остались без электричества в южной японской префектуре Окинава из-за воздействия сильного тайфуна "Канун". Об этом сообщила энергетическая компания Okinawa Electric Power.

По данным телеканала NHK, к настоящему времени известно об одном погибшем и минимум пяти пострадавших в результате последствий удара стихии.

В регионе нарушено транспортное сообщение. Отменено более 500 авиарейсов, не ходят паромы.

По прогнозам синоптиков, до конца недели в южных регионах Японии может выпасть до 200 мм осадков.

Сейчас тайфун находится в районе главного острова Окинава и движется в сторону Восточно-Китайского моря. Скорость ветра в его центральной части составляет около 50 м/с с порывами до 70 м/с.