В Иркутске произошел пожар в гаражном кооперативе

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на площади 800 кв. м в гаражном кооперативе в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В Иркутске пожарные подразделения ликвидируют пожар на большой площади в гаражном кооперативе "Иркут" на улице Рябикова. Горит общая кровля гаражных боксов. <…> По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают семь пожарных расчетов. Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей.

Уточняется, что пожар уже локализован. Тушение осложняется наличием металлопрофиля.