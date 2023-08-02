1 августа, 23:55

В Иркутске произошел пожар в гаражном кооперативе

Площадь возгорания составила 800 кв. м

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. Пожар произошел на площади 800 кв. м в гаражном кооперативе в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"В Иркутске пожарные подразделения ликвидируют пожар на большой площади в гаражном кооперативе "Иркут" на улице Рябикова. Горит общая кровля гаражных боксов. <…> По предварительным данным, площадь пожара составляет 800 кв. м", - говорится в распространенном сообщении.

На месте работают семь пожарных расчетов. Из гаражей эвакуировано восемь автомобилей.

Уточняется, что пожар уже локализован. Тушение осложняется наличием металлопрофиля. 

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РоссияИркутская область
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