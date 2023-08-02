В Киеве, Киевской и Одесской областях работают системы ПВО

В регионах объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Системы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Киеве, Киевской и Одесской областях. Об этом сообщают местные власти.

"В столице и [Киевской] области работает ПВО", - приводятся в Telegram-канале Киевской городской военной администрации слова ее главы Сергея Попко.

О работе системы ПВО в регионе также сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В настоящее время в Киеве, а также Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской и Черниговской областях действует воздушная тревога.