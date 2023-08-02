В Минобразования Камчатки начали проверку сообщения об истязании ребенка в детском лагере

В учреждение выехал представитель ведомства

ТАСС, 2 августа. Сотрудники Министерства образования Камчатского края начали проверку ситуации с истязанием ребенка в детском лагере "Металлист". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Министерства образования ведут проверку по ситуации, которая произошла с ребенком в детском лагере "Металлист". В учреждение выехал начальник отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха ведомства Сергей Пивняк", - говорится в сообщении.

Министерство намерено установить обстоятельства произошедшего и его участников. Также будет дана оценка соблюдения руководством учреждения требований законодательства к организации отдыха и оздоровления детей.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой молодые люди хватают за волосы связанного мальчика. Автор публикации заявила, что это ее ребенок, а видео ей прислал его друг.​​​