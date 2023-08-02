В Приморье впервые зафиксировали ДТП с водяным оленем

Животные начали расселяться севернее от мест постоянного обитания, отметили в пресс-службе национального парка "Земля леопарда"

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. В Приморском крае зафиксирован первый случай ДТП с участим краснокнижного водяного оленя. Эти животные начали расселяться севернее от мест постоянного обитания, сообщила пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

"ДТП с редчайшим водяным оленем впервые зафиксировано в Приморском крае. Самец нового для России вида сбит на трассе Раздольное - Хасан недалеко от села Филипповка - намного севернее участка его постоянного обитания на юге Хасанского округа. По мнению ученых, данный случай свидетельствует о том, что охраняемый в нацпарке "Земля леопарда" олень активно расселяется в регионе, а поголовье растет", - говорится в сообщении.

Ученые взяли у сбитого оленя пробы для лабораторных анализов, которые передадут коллегам из Китая и Республики Корея, чтобы определить принадлежность особи к китайскому или корейскому видам. "Это взрослый самец, скорее всего, уже на склоне лет. В Южной Корее такие ДТП происходят довольно часто, поскольку численность водяного оленя там высока. И данный случай на территории России как раз можно считать показателем активного расселения животного на новые территории", - цитирует пресс-служба старшего научного сотрудника ФГБУ "Земля леопарда" Дину Матюхину.

Водяной олень - небольшое копытное семейства оленевых, которое обитает в основном в низовьях реки Янцзы в Китае и на Корейском полуострове. Самцы этого вида не носят рога, но у них есть длинные клыки. Впервые водяной олень был официально зафиксирован в России в 2019 году на южном участке национального парка "Земля леопарда". Авиаучет в феврале 2023 года показал, что численность водяного оленя в нацпарке выросла в 1,8 раза - до 300 особей.