В Якутии за сутки потушили 20 лесных пожаров на площади более 8,5 тыс. га

В ликвидации возгораний задействовали свыше 1 тыс. человек и 40 единиц техники

ТАСС, 2 августа. Сотрудники лесной охраны и пожарные-десантники потушили в Якутии 20 природных возгораний за сутки. Об этом сообщил руководитель департамента лесного надзора, охраны и воспроизводства лесов Алексей Гоголев.

"За прошедшие сутки на территории республики ликвидировано 20 лесных пожаров на общей площади более 8,5 тыс. га. Обнаружено 19 новых возгораний на площади 3,2 тыс. га", - сказал Гоголев.

По его словам, применялись 14 воздушных судов в авиапатрулировании и 7 - в тушении пожаров. К ликвидации возгораний привлекли свыше 1 тыс. человек и 40 единиц лесопожарной техники.

Всего по состоянию на утро 2 августа в регионе зарегистрировано 95 лесных пожаров на площади более 198 тыс. га. Проводятся работы по тушению 42 пожаров на площади 144 тыс. га. Высокий, четвертый класс пожарной опасности установлен в Алданском, Амгинском, Горном, Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Нюрбинском и Сунтарском районах Якутии.

"За этот сезон зарегистрировано 590 лесных на площади 1 млн 140 тыс. 857 га и 50 ландшафтных природных пожаров на территории 5,5 тыс. га", - добавил Гоголев.