Задержанный сын президента Колумбии согласился сотрудничать со следствием

Как сообщили в генпрокуратуре страны, следствие представило убедительные доказательства, после чего обвиняемые решили сотрудничать

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 августа. /ТАСС/. Старший сын президента Колумбии Густаво Петро, задержанный по делу об отмывании денег, согласился сотрудничать со следствием. Об этом сообщила во вторник генеральная прокуратура страны в Twitter.

"В связи с наличием достаточного количества убедительных доказательств, представленных следствием, сегодня обвиняемые добровольно сообщили прокуратуре о своем желании сотрудничать с правосудием и предоставить необходимую информацию, которая приведет к досрочному завершению судебного процесса", - говорится в сообщении.

На видеозаписи, опубликованной прокуратурой, Николас Петро Бургос говорит, что предоставит информацию "о новых обстоятельствах и событиях, которые помогут правосудию". "Я делаю это ради семьи", - сказал он.

Петро Бургос был задержан в конце июля по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении. Кроме того, под стражу была взята его бывшая жена Дэйсурис Васкес, подозреваемая в отмывании денег и незаконном получении доступа к персональным данным.

Расследование в отношении сына президента началось после интервью Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший супруг якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. Средства сын главы государства, как полагает прокуратура, оставлял себе. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.