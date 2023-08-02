В Туве задержали четырех человек за махинации с маткапиталом

Мошенники обманули 23 женщин на общую сумму более 12 млн рублей

ТАСС, 2 августа. Сотрудники полиции Тувы, Хакасии и Удмуртии выявили четверых работников сети кредитных потребительских кооперативов, которые занимались махинациями с материнским капиталом и обманули 23 женщины на общую сумму более 12 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД по Республике Тыва.

"Сотрудники полиции Тывы, Хакасии и Удмуртии задержали руководителя и троих работников сети кредитных потребительских кооперативов, которые занимались махинациями со средствами материнского (семейного) капитала. От рук мошенников пострадали 23 женщины - это жительницы не только Тывы, но и других регионов Сибирского федерального округа. Общая сумма похищенных денежных средств в настоящее время составляет более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что сообщники искали владельцев сертификатов, заключали с ними договоры займа на строительство жилья, а после убеждали перевести полученный кредит на счет одного из работников кооперативов якобы на хранение. "Они обещали, что деньги вернутся, как только поступят средства маткапитала, предназначенные для погашения кредита. На самом деле они похищали эти средства у клиенток, как и поступившие на счета кооператива выплаты по материнскому капиталу", - сообщили в полиции.

Следственным управлением УМВД России по Кызылу в отношении подельников возбуждено 22 уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ. "В рамках обысков изъяты дорогостоящие иномарки общей стоимостью около 10 млн рублей, а также документы, компьютерная техника, печати, электронные цифровые подписи. В настоящее время организатору криминальной схемы - руководителю кооператива - избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - пояснили в пресс-службе.