2 августа, 02:43

В аэропорту Иркутска самолет столкнулся со стаей птиц

ITAR-TASS, архив
© ITAR-TASS, архив

Экипаж принял решение прервать взлет и вернуться на стоянку

ТАСС, 2 августа. Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска, по данному факту начата проверка. Об этом сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 2 августа 2023 года при разбеге самолета, выполнявшего рейс №6329 сообщением "Иркутск - Якутск", произошло столкновение со стаей птиц. Экипажем принято решение прервать взлет и вернуться на стоянку. На борту находились 124 пассажира. Пострадавших нет. Производится оценка технического состояния судна", - говорится в сообщении.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. 

Теги:
РоссияИркутская область
© Информационное агентство ТАСС
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