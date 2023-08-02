Роспотребнадзор выписал предостережение банку в Красноярске из-за шумной работы банкомата

С жалобой в ведомство обратились жильцы дома, в котором расположено кредитное учреждение

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю выдало предостережение "Почта банку" за шумную работу банкомата в жилом доме Красноярска из-за жалоб жильцов. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Жители многоквартирного дома, расположенного в Солнечном [микрорайон Красноярска], обратились в управление Роспотребнадзора с жалобой на невыносимый шум от банкомата на первом этаже. Управлением в адрес АО "Почта Банк" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства", - говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, громкий шум может быть причиной ухудшения условий проживания в жилом помещении.