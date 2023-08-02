В Бурятии задержали 30 нелегальных добытчиков нефрита

На месте происшествия правоохранители изъяли свыше 80 кг этого полудрагоценного камня

УЛАН-УДЭ, 2 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции 27 июля задержали в Окинском районе Бурятии 30 нелегальных добытчиков нефрита. У них изъято более 80 кг этого полудрагоценного камня, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Полицейскими задержано 30 мужчин в возрасте от 17 до 42 лет, незаконно находящихся на территории месторождения нефрита. Все они - жители сел и улусов Окинского района Бурятии. С места происшествия изъято восемь квадроциклов и более 80 кг незаконно добытого нефрита", - отметили в пресс-службе.

27 июля в полиции сообщили, что при задержании незаконных добытчиков нефрита сотрудники МВД вынуждены были применить табельное оружие из-за оказанного сопротивления. "Правонарушители, оказавшие вооруженное сопротивление, будут привлечены к административной и уголовной ответственности", - уточнили в пресс-службе.

Окинский район находится в западной части Бурятии, там расположены месторождения нефрита - полудрагоценного камня, включенного в перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз. Нефрит в основном добывают с последующим экспортом в Китай, где его называют "зеленым золотом" и "священным камнем".