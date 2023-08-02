В Приморье из-за прорыва на трубопроводе пульпа вылилась в реку Рудную

Природоохранная прокуратура начала проверку

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Прорыв на магистральном трубопроводе завода "Дальполиметалл" в Приморском крае привел к загрязнению пульпой (водогрунтовой абразивной смесью) участка земли и реки Рудной, сообщила пресс-служба Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

"Амурским бассейновым природоохранным прокурором организовано поведение проверки по факту прорыва магистрального трубопровода завода "Дальполиметалл" в Дальнегорске Приморского края. Предварительно установлено, что в результате износа трубопровода и прорыва часть пульпы вылилась на рельеф местности и в реку Рудная", - говорится в распространенном сообщении.

Также требование о проведении проверки направлено в Приморское территориальное управление Росприродназдора. Результаты поставлены на контроль Амурского бассейнового природоохранного прокурора.

Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - одно из двух градообразующих предприятий Дальнегорска. Комплекс основан более 120 лет назад.