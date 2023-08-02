В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары

Возгорания возникли на месте взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Кипер

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожары произошли на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", - написал он в своем Telegram-канале. "На месте работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе.