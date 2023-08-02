2 августа, 03:35
Военная операция на Украине

В Одесской области на объектах портовой и промышленной инфраструктуры возникли пожары

Pavlo Petrov/ Ukrainian Emergency Service via AP, архив
© Pavlo Petrov/ Ukrainian Emergency Service via AP, архив

Возгорания возникли на месте взрывов, сообщил глава областной администрации Олег Кипер

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Пожары произошли на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", - написал он в своем Telegram-канале. "На месте работают все соответствующие службы", - добавил Кипер.

Ночью в городе Измаиле Одесской области, который является крупным портом на Дунае, произошли взрывы. Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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