В Балашихе в результате массовой драки со стрельбой пострадал один человек

Полиция разыскивает лиц, причастных к происшествию

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Драка со стрельбой произошла в одном из жилых комплексов в Балашихе, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Вечером 1 августа в полицию поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Яганова слышны звуки выстрелов. "Предварительно установлено, что между двумя мужчинами и неизвестными гражданами произошел словесный конфликт, переросший в драку, в ходе которой один из участников произвел выстрелы из предмета, конструктивно схожего с травматическим оружием, в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован", - сказали в главке.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают лиц, причастных к происшествию.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что в драке принимали участие порядка 10 человек. К моменту приезда полиции они разбежались.