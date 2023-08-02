Связавшего подростка в детском лагере на Камчатке инструктора по физкультуре уволили

По данным прокуратуры региона, молодой человек пояснил, что связал воспитанника ради шутки

ТАСС, 2 августа. Инструктор по физкультуре в детском лагере "Металлист" на Камчатке, связавший одного из воспитанников, уволен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, предположительно, сделанная в детском лагере, на которой запечатлено, как молодые люди хватают за волосы связанного мальчика. Автор публикации заявила, что на кадрах - ее ребенок, а видео ей прислал его друг. Прокуратура и министерство образования Камчатки начали проверку.

"Предварительно установлено, что вчера вечером перед отбоем примерно шесть детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал веревкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки. Сегодня он уволен в связи с нарушением трудовой дисциплины", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что проверка еще не завершена, готовятся акты прокурорского реагирования, в которых будет поставлен вопрос об ответственности виновных.