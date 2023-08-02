Взрывы в Киеве раздавались ночью в течение 10 минут

По словам очевидцев, в городе работала система противовоздушной обороны

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Не менее четырех взрывов произошло ночью в Киеве, их было слышно на протяжении 10 минут. Об этом сообщили ТАСС очевидцы.

"В 02:51 [мск] был слышен первый взрыв. Затем в течение 10 минут еще три, один из них был очень мощный", - рассказал собеседник.

Очевидцы также проинформировали, что в городе работала система противовоздушной обороны.

Воздушная тревога в Киеве ночью продолжалась больше часа. Как сообщил мэр Виталий Кличко, взрывы произошли в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах города. Глава столичной военной администрации Сергей Попко со своей стороны уточнил, что после взрывов были зафиксированы повреждения "нежилых помещений".