Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим на горе Казбек в Северной Осетии иностранным туристом

К нему на помощь также вышла пешая группа спасателей

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 августа. /ТАСС/. Вертолет МЧС вылетел за пострадавшим туристом на гору Казбек в Северной Осетии. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел за пострадавшим туристом на гору Казбек в Северной Осетии. В районе села Гизель на борт поднялись двое спасателей Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России", - говорится в сообщении.

Также на пути к пострадавшему находится пешая группа спасателей.

1 августа от группы из Санкт-Петербурга, совершавшей восхождение на вершину горы, по спутниковой связи поступило сообщение о том, что на высоте порядка 3,5 тыс. м они нашли иностранного туриста с травмой ноги.