На севере Красноярского края частный гидросамолет потерпел крушение

На борту находились два человека, они погибли

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет", - сообщили в ведомстве, добавив, что на борту находились два человека.

Как уточнили в правоохранительных органах, два человека погибли. В МЧС эту информацию подтвердили.

При падении гидросамолет загорелся. По информации регионального главка МЧС, пожарные потушили возгорание. От ведомства привлекались три единицы техники и девять человек. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета.