2 августа, 05:30,
обновлено 2 августа, 05:58

На севере Красноярского края частный гидросамолет потерпел крушение

Александр Демьянчук/ ТАСС, архив
© Александр Демьянчук/ ТАСС, архив

На борту находились два человека, они погибли

КРАСНОЯРСК, 2 августа. /ТАСС/. Гидросамолет потерпел крушение на севере Красноярского края. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня около 11:00 (07:00 мск) в районе промзоны Лесобиржа города Дудинки Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края при выполнении взлета с акватории реки Дудинка потерпел крушение частный гидросамолет", - сообщили в ведомстве, добавив, что на борту находились два человека.

Как уточнили в правоохранительных органах, два человека погибли. В МЧС эту информацию подтвердили. 

При падении гидросамолет загорелся. По информации регионального главка МЧС, пожарные потушили возгорание. От ведомства привлекались три единицы техники и девять человек. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация