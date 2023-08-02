В Иркутской области в ДТП на федеральной трассе пострадали пять человек

Проводится проверка

ИРКУТСК, 2 августа. /ТАСС/. В результате столкновения двух автомобилей на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По предварительной информации, сегодня на 1 724-м км автодороги Р-255 "Сибирь" 24-летний водитель автомобиля Toyota Chaser совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с Daewoo Istana. В результате случившегося получили травмы пять человек: 58-летний водитель и два пассажира автомобиля Istana, в том числе 12-летний мальчик, а также водитель и 23-летняя женщина - пассажир седана", - говорится в сообщении.

Тяжесть травм, полученных пострадавшими, уточняется. Сотрудники ГИБДД и прокуратуры проводят проверку.