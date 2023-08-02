В ДТП в Калужской области погиб подросток

Еще двое несовершеннолетних пострадали

КАЛУГА, 2 августа. /ТАСС/. Подросток погиб в ДТП в районе Кременки в Калужской области, 18-летнего водителя и двоих несовершеннолетних пассажиров госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате ДТП 17-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия, водитель и еще двое несовершеннолетних пассажиров пострадали и доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 1 августа около 22:00 на 42-м км автодороги Белоусово - Высокиничи - Серпухов в районе Кременки 18-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo съехал на обочину и несколько раз перевернулся. "По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека", расследование которого прокуратурой взято на контроль", - отметили в пресс-службе.