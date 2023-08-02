В США недалеко от Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами

Один человек погиб, не менее 50 получили травмы

НЬЮ-ЙОРК, 2 августа. /ТАСС/. Туристический автобус перевернулся неподалеку от Гранд-Каньона в американском штате Аризона, один человек погиб, не менее 50 получили травмы. Об этом сообщила местная полиция.

По ее информации, инцидент произошел 1 августа в 09:50 утра по местному времени (19:50 мск) в населенном пункте Гранд-Каньон Уэст. "Всего пострадали 57 человек, 8 из которых были доставлены в ближайшие больницы по воздуху, остальных с некритическими травмами доставили [в больницы] на наземном транспорте. Подтверждена гибель одного человека", - говорится в заявлении.

Местная полиция и управление общественной безопасности Аризоны начали расследование.

По данным телеканала ABC, автобус столкнулся с легковым автомобилем неподалеку от парковки возле смотровой площадки. Уточняется, что место происшествия находится на территории резервации индейского племени валапай и не относится к национальному парку "Гранд-Каньон".

Гранд-Каньон находится в северной части штата Аризона и является глубочайшим каньоном в мире. Он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО с 1979 года. Ежегодно его посещают не менее 5 млн туристов.

В новость внесена правка (09:33 мск) - передается с исправлением времени происшествия, верно - 19:50 мск.